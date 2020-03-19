Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что препарат против новых штаммов гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган"), который производит японская компания Fujifilm Toyama Chemical, показал свою эффективность и в лечении коронавирусной инфекции.

По его словам, в Ухане и Шэньчжэне были проведены клинические испытания лекарства с участием 340 пациентов. Анализы больных, которые принимали "Фавипиравир", стали отрицательными спустя четыре дня, в то время как граждане, которым не давали препарат, в среднем вылечивались за 11 дней. Помимо этого медикамент обладает высокой степенью безопасности и улучшает состояние легких примерно у 91 процента пациентов.

Компания в настоящий момент не прокомментировала заявление китайских властей, однако источник в Министерстве здравоохранения Японии высказал мнение, что препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.