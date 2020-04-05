Пандемия коронавируса имеет некоторые особенности, которые все еще исследуются. Один из вопросов, который возник в самом начале вспышки, заключался в том, могут ли беременные женщины передавать коронавирус своим детям.

Предыдущий опыт с эпидемиями и пандемиями сразу насторожил научное сообщество. Многие вирусные заболевания, которые вызывают респираторные симптомы, имеют более высокую степень тяжести среди беременных и их эмбрионов, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Во время предыдущих вспышек коронавируса, имевших место в 2002-2003 и 2012-2013 годах, инфекция не передавалась от матери к плоду, но осложняла течение беременности. Во время этих эпидемий инфицированные беременные женщины имели более высокий риск выкидыша в сравнении со здоровыми беременными женщинами.

Аналогичным образом, когда в 2009 году случилась пандемия гриппа H1N1, беременные женщины были одной из групп повышенного риска. Для них сразу же рекомендовали карантин и специальные меры во время родов. Предлагалось делать выбор в пользу кесарева сечения, а не естественных родов.

С учетом вышеперечисленного опыта, китайские научно-исследовательские центры провели некоторые исследования. Главным вопросом было: могут ли беременные женщины передавать коронавирус своим детям. Первые результаты, хотя и ограниченные по количеству и объему, указывают на отсутствие возможности такой вертикальной передачи.

Что такое вертикальная передача?

Для того чтобы понять, могут ли беременные женщины передавать коронавирус своим детям, важно знать, каким образом мать и дитя общаются во время беременности. Именно это интимное общение может определять способ передачи вируса от одного организма к другому.

Плод связан с матерью через пуповину и плаценту. Эта анатомо-физиологическая единица переносит питательные вещества из крови матери к развивающемуся ребенку. Там также циркулируют патогенные микроорганизмы и другие вредные вещества.

О вертикальной передаче можно говорить тогда, когда патоген проходит от матери к плоду через эту плацентарную единицу во время беременности. Самый актуальный и распространенный пример, который мы имеем, - это вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Но вертикальная передача не является единственным способом заражения ребенка от матери. Во время естественных родов плод также может заразиться, вступая в контакт со слизистой оболочкой материнской репродуктивной системы. Это известно как перинатальная передача.

Наконец, грудное молоко, оказавшись за пределами тела матери, представляет собой еще один путь передачи инфекции. Хотя с помощью него передаются не все патологии. В тех случаях, когда инфекция была подтверждена, матери предписывают не кормить малыша грудью. Лучше заменять его рацион молочными смесями.

Первое исследование, чтобы выяснить, могут ли беременные женщины передавать коронавирус

В Ухане, городе, где началась пандемия коронавируса, были проведены первые исследования на эту тему. Исследователи проверили наличие SARS-CoV-2 у детей беременных женщин, инфицированных и поступивших в больницу Union.

Первое, что следует отметить: у новорожденных не было симптомов, связанных с коронавирусом. Ни у кого из них не было лихорадки или приступов кашля.

В любом случае, согласно протоколу, младенцы были изолированы от матерей с самого рождения для наблюдения за ситуацией. Всем им сделали тест на COVID-19 и получили отрицательные результаты у 100% детей.

У одного из новорожденных было респираторное осложнение. У других появилась сыпь во время пребывания в больнице. Но поскольку результаты пробы на коронавирусную инфекцию были отрицательными, исследователи утверждают, что эти симптомы не стоит связывать с SARS-CoV-2. Тем не менее для подтверждения или исключения этой гипотезы необходимы более обширные исследования.

Беременные женщины и меры против распространения коронавируса

Хотя исследования и показывают, что беременные женщины не могут передавать коронавирус своим детям, профилактические меры все равно желательны и целесообразны. Они должны соблюдать карантин и социальную изоляцию, как и другие.

Важно, чтобы у беременных женщин была возможность проконсультироваться со своим гинекологом дистанционно. Таким образом они смогут избегать посещения медицинских центров, где существует опасность заражения.

Несмотря на отсутствие подтвержденной возможности вертикальной передачи, беременная женщина может заразиться тяжелой формой коронавируса. Это повышает риск развития осложнений во время беременности. По этой причине профилактика особенно важна, в частности, если у беременной имеются респираторные заболевания, такие как астма, к примеру.