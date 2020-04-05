Названа опасность карантина для пожилых людей

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться. Об этом рассказал врач Леонид Эйдельман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он предупредил, что если человек начинает меньше двигаться, то рискует стать сидячим или лежачим больным и не сможет восстановить физическую активность. Кроме того, переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, медик отметил, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, избегают посещать врачей. "Мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой", - посетовал он.

Эйдельман призвал всех во время самоизоляции как можно больше двигаться, а для борьбы со стрессом "найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная".