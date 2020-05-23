Раскрыт самый простой способ дезинфекции маски

Эксперты раскрыли самый эффективный способ дезинфекции масок. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на медиков и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалисты CDC рекомендуют мыть многоразовые медицинские маски после каждого использования. Легче всего дезинфицировать маску, постирав ее в горячей воде с мылом. Как отметил доцент Университета Алабамы Пенни Уотс, после такого способа дезинфекции маску необходимо тщательно высушить - желательно с применением горячего воздуха.

Чистые тканевые маски следует хранить до следующего использования в закрытом бумажном пакете, чтобы предотвратить появление на ткани микробов и вирусов.

Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США также отметили, что роль защитной маски может выполнять шарф, бандана и даже кусок старой футболки, - на улице ими можно прикрывать нос и рот.

CDC не рекомендует покупать маски типа N95, используемые врачами, чтобы не допустить дефицита защитных средств.