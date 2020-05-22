Оксфорд ищет волонтеров для второго этапа испытаний вакцины от COVID-19

Оксфордский университет объявил, что приступает к следующему этапу клинических исследований вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, специалисты уже начали нанимать волонтеров для испытания препарата. В общей сложности для исследований им необходимо 10,2 тыс. взрослых и детей.

Первый этап испытания вакцины начался в апреле, теперь университет переходит на вторую и затем на третью фазу, в ходе которых специалисты намерены протестировать вакцину на представителях разных возрастных категорий, не принимавших участие в первом этапе. Кроме того, планируется проверить вакцину среди большего числа людей, нежели на первом этапе.

"Клинические исследования идут очень хорошо. Сейчас мы начали исследования, направленные на оценку того, как вакцина вызывает иммунную реакцию у более возрастных людей", - рассказал профессор Эндрю Поллард, входящий в исследовательскую группу Оксфордского университета.

Оксфордский университет сотрудничает при разработке вакцины с фармакологической компанией AstraZeneca. Накануне администрация президента США Дональда Трамп объявила, что выделит до $1,2 млрд этой компании для клинических исследований и производства вакцины в США.

В пресс-релизе AstraZeneca сообщается, что она заключила первые соглашения на поставку не менее 400 млн доз вакцины и обеспечила мощности для производства 1 млрд доз. Первые поставки начнутся в сентябре этого года.

Компания заявила, что получила финансовую поддержку в размере более $1 млрд от управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США для создания, производства и поставки вакцины. Программа разработки включает в себя клинические исследования III фазы с участием 30 тыс. человек.

AstraZeneca ведет обсуждения с правительствами по всему миру для расширения доступа к вакцине. Помимо этого, компания ведет переговоры с Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India) и другими потенциальными партнерами с целью увеличения масштабов производства и распространения вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.