Вирусологи определили срок активной жизни коронавируса

Ученые Сингапура выяснили: люди, заболевшие коронавирусом, перестают быть источником инфекции и не нуждаются в изоляции спустя 11 дней после момента заражения - даже в том случае, если являются носителями вируса по результатам анализа.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.Ru, об этом сообщается в опубликованном 24 мая исследовании Национального центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и Медицинской академии этой страны.

Исследователи изучили так назывемую "вирусную нагрузку" на 73 пациентах и на основании полученных данных утверждают: инфекционный период коронавируса начинается примерно за два дня до появления симптомов и длится около 7-10 дней после их появления.

"Активная репликация быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни", - говорится в отчете сингапурских вирусологов. Они надеются, что .полученные ими данные позволят медикам решать, когда выписывать пациентов из больницы.

Размер выборки был небольшим, но исследователи уверены, что результаты их работы будут подтверждены более масштабными исследованиями, заявил глава Национального центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Лео Йи-син в интервью газете The Strait Times.