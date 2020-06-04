Выбраны 5 компаний, которые будут делать вакцину от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет о вакцинах компаний Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и вакцине британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Официальное объявление будет сделано Белым домом в течение ближайших недель. Компании получат доступ к дополнительному финансированию со стороны правительства, содействие в проведении клинических испытаний и логическую поддержку даже до того, как будет определена наиболее эффективная вакцина. Детали контрактов и точные суммы финансирования проекта пока не раскрываются. Отмечается, что Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca уже получили $2,2 млрд федерального финансирования на поддержку своих программ по разработке вакцин.

Вакцины Moderna и AstraZeneca в настоящее время находятся на так называемой второй стадии испытаний, что означает, что их эффективность тестируется на ограниченных группах людей. В начале июля ожидается переход к более масштабным тестам, указали источники газеты.

Согласно плану правительства, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии.

Во вторник Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что разработка вакцины от коронавируса идет быстрее, чем ожидалось. В начале мая американский лидер заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.