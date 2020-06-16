Пейте воду с куркумой натощак, если хотите продлить молодость

То, как вы проводите утро, задает настрой на весь день. О важности правильного, сбалансированного завтрака мы уже не раз говорили, но это далеко не все секреты идеального пробуждения. Специалисты единогласно рекомендуют пить стакан жидкости за 30−40 минут до еды: это помогает "запустить" организм и настроиться на продуктивный день. Самый простой вариант - вода, но ее можно сделать еще полезнее, добавив куркуму.

Куркуму называют золотой пряностью не только за счет цвета, который она придает блюдам, но и за ее полезные свойства. Это одна из самых эффективных пищевых добавок в мире. На протяжении тысячелетий куркуму использовали жители Индии как лекарственное растение, а в начале этого века множество клинических исследований подтвердили ее необычайную пользу практически для всех систем организма.

Полезные свойства

Стакан воды с куркумой способствует детоксикации организма, выводит шлаки, токсины и лишнюю соль, что позволяет избавиться от отечности. Если отеки по утрам - ваша хроническая проблема, то такой напиток обязательно поможет. Активные вещества в составе специи помогают контролировать уровень глюкозы в крови и снижают аппетит. Куркума стимулирует выработку желудочного сока, вместе с тем нормализуя его кислотность, и ускоряет обмен веществ.

Кроме того, куркумин - мощный антиоксидант. Он защищает клетки организма от повреждений свободными радикалами, борется с воспалениями, благотворно влияет на состояние кожи и замедляет старение. Активные соединения улучшают когнитивную функцию, повышают работоспособность и бодрят не хуже кофе. При регулярном употреблении куркумин помогает в профилактике множества хронических заболеваний: от сахарного диабета до сердечной недостаточности.

Как пить

Для того, чтобы приготовить этот чудодейственный напиток вам понадобятся только стакан теплой воды (40−50 градусов) и ½ чайной ложки куркумы. Можно добавить немного черного перца - он катализирует действие куркумина (делать это стоит только если у вас нет проблем с ЖКТ). Очень важна регулярность приема куркумы, чтобы напиток работал, курс приема должен составлять минимум 3 недели.