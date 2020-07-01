Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?

Карантин в разных странах смягчили, люди постепенно заполняют общественный транспорт, офисы и т.д.

Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса?

Не повышают ли они риск заразиться?

Если коротко, то да - кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Что говорит наука?

Научных работ на эту тему, как выясняется, пока очень мало, и их результаты нельзя считать репрезентативными.

Впервые про роль кондиционеров в распространении коронавируса заговорили после исследования китайских специалистов, изучивших схему заражения в ресторане в Ухане.

Ученые выяснили, что девять человек подхватили коронавирус, когда сидели за столиками рядом с кондиционером.

Вирус, по словам ученых, распространила одна из посетительниц, которая сама практически не имела симптомов COVID-19. Она сидела напротив кондиционера. Позднее у девяти человек, сидевших за соседними столиками и напрямую не контактировавших с женщиной, тест оказался также позитивным.

Но не надо забывать, что выборка этого исследования была очень мала, а условия далеки от лабораторных. Поэтому многие в научном мире сомневаются в его репрезентативности, и обоснованно.

Тему китайского исследования подхватил популярный украинский врач Комаровский.

В своем видеоблоге он процитировал результаты и сделал неутешительный вывод: "Если вирус, который мы выдыхаем, попадает в искусственно созданный климат-контролем воздушный поток, то всё уже очень серьезно".

Кроме этого, многие помнят круизный лайнер "Даймонд Принцесс", где из трех тысяч человек на борту заболело свыше 700, и немалая часть из них - уже после введения карантина на судне. Медики допускают, что не последнюю роль здесь сыграла система кондиционирования лайнера.

Как происходит заражение?

Все эксперты, с которыми мы поговорили, подчеркивают: рассадником коронавируса кондиционер сам по себе быть не может, поскольку вирус передается только от человека к человеку. Однако системы кондиционирования, говорят они, действительно могут увеличить зону заражения, если в помещении находится больной человек.

Это связано с тем, как работает большинство кондиционеров.

Хотя в жаркий день он освежает помещение, по сути он осуществляет циркуляцию одного и того же воздуха.

"Есть такая практика: если включается кондиционер, полностью закрывают окна. Кондиционер работает таким образом, что он забирает воздух, охлаждает его и возвращает обратно. Это создает циркуляцию", - объяснил Данила Бриндак, врач-гигиенист Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

Поэтому когда человек, зараженный вирусом, чихает или кашляет, поток воздуха из кондиционера может разносить эти капли, хотя и не очень далеко. Также помните, что направление потока воздуха тоже имеет значение.

Пора отказаться от кондиционеров?

Значит ли это, что стоит вообще отказаться от кондиционирования воздуха? Если одним словом, то нет.

Во-первых, кондиционер в вашей собственной квартире или доме намного безопаснее, чем в публичных местах - если вы и те, кто живет рядом с вами, здоровы. И если ваш дом не посещает толпа друзей, среди которых может оказаться бессимптомный носитель вируса.

Что касается офисов и ресторанов, то риск, конечно, велик. Но полностью отказываться от климат-контроля специалисты не рекомендуют, ведь пребывание в духоте может быть еще опаснее, особенно для пожилых.

Главный совет специалистов - регулярно проветривать помещение.

"Не имеет смысла запрещать людям пользоваться кондиционерами, ведь они нужны для комфорта. Но обязательным остается хорошее проветривание", - говорит Данила Бриндак.

Кроме того, коронавирус обычно становится менее заразным с повышением температуры воздуха, так что если вы можете ее регулировать, то держите ее немного выше, чем вы привыкли летом.

В конце концов, надо помнить уже известные правила пребывания в помещении: соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и не касаться своего лица.

Риск заражения через поверхности и во время прямого контакта значительно выше, чем посредством кондиционера, считают специалисты.

Что делать, если дома больной?

Если дома находится человек с коронавирусом, наилучшим выходом будет отключить кондиционер и для проветривания открывать окна.

"Открыв окно, вы получаете намного больше чистого воздуха, и это снизит возможную коцентрацию коронавируса в помещении", - отмечает Светлана Загородня, заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного.

Если окно открыть нельзя из-за аллергии кого-то из жильцов на пыльцу, оставьте кондиционер включенным, но не давайте ему слишком охлаждать помещение, поскольку коронавирус лучше чувствует себя в холоде.

И по возможности закройте комнату, где находится больной, чтобы поток воздуха от кондиционера не распространялся по квартире.

"В таком случае самое важное - держать больных подальше от вентиляционных отверстий", - советует Светлана Загородня.

Она также напоминает, что есть и правила эксплуатации кондиционеров: "Нужно их вовремя чистить, правильно направлять поток холодного воздуха, выдерживать разницу температуры с улицей в 6-10 градусов Цельсия, а также ежедневно проветривать помещение".