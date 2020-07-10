ВОЗ предупреждает, что полный карантин может вернуться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса нового типа, но не исключает такой необходимости в некоторых странах, если не отслеживать вспышки заболеваемости.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что и ВОЗ, и многие специалисты предупреждали, что после жесткого карантина могут быть вспышки заболеваемости COVID-19.

Райан напомнил, что его организация советует снимать ограничительные меры постепенно, отслеживая статистику заболеваемости и летальности.

По его словам, в данное время коронавирусную пневмонию полностью ликвидировать маловероятно и ВОЗ беспокоят отдельные регионы мира, где отмечаются вспышки заболеваемости, напоминающие по быстроте развития ситуации лесные пожары.

29 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что коронавирусная пандемия не только не приблизилась к завершению, но напротив, ускоряется.

На данный момент в разных странах мира зафиксировано 12 490 898 случаев заражения COVID-19, из них 7 287 690 человек вылечились, 559 382 скончались.