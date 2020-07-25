Ученые обнаружили фермент, помогающий коронавирусу проникнуть в клетки человека

Фермент, который способствует проникновению коронавируса в клетки человеческого организма, обнаружили американские ученые. Как сообщило в пятницу информационное агентство UPI со ссылкой на исследование, опубликованное в специализированном издании Nature Communications, фермент, получивший обозначение NSP-16, служит своеобразным "камуфляжем" для вируса, "заставляя" клетки не воспринимать его РНК как чужеродную, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вирус использует этот путь для проникновения в клетки и одновременно защищает свою структуру, продолжая развиваться в организме", - пояснил соавтор исследования, биохимик Йогеш Гупта из медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио. Исследователям удалось не только выяснить функцию, которую выполняет фермент NSP-16, но и создать его трехмерную модель. Дальнейшие исследования фермента, по мнению ученых, откроют возможность для создания препаратов, которые могли бы целенаправленно атаковать COVID-19.

"Наша работа позволяет не только получить дополнительную информацию о том, как продвигаться по этому пути, но и возможность для разработки новых антивирусных препаратов в будущем", - подчеркнул эксперт, выразив надежду на то, что такие препараты могли бы блокировать "камуфляж" NSP-16 с тем, чтобы иммунная система воспринимала коронавирус как чужеродное тело и препятствовала его распространению в организме.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 15,5 млн человек, свыше 633 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США коронавирусом заразились более 4 млн человек, свыше 144,9 тыс. умерли.