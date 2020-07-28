В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019

Американская компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

На этой стадии препарат будет протестирован на 30 тыс. человек.

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.

Ранее стало известно, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.