Эксперт заявил о высоком уровне заразности детей с COVID-19

Дети могут распространять коронавирус так же легко, как они распространяют простуду. Об этом сообщил CNN экс-профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он утверждает, что есть все основания подозревать, что этот вирус ведет себя почти как вирус простуды с точки зрения передачи. При этом дети до пяти лет, по его данным, являются "очень заразными для других людей". Хазелтин предупредил, что дети могут легко заразиться и заразить других, поэтому им следует носить маски.

"Оказывается, у них в носу в тысячу раз больше вируса, чем нужно, чтобы заразить, поэтому они очень, очень заразны", - объяснил Хазелтин.