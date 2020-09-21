ВОЗ разрешила лечить COVID-19 травами

Всемирная организация здравоохранения одобрила проведение третьей фазы клинических испытаний африканских лекарственных трав для лечения COVID-19. Третья фаза клинических испытаний будет иметь решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности новых лекарств на основе африканских трав, отметили в ВОЗ.

Об этом говорится на сайте ВОЗ 21 сентября, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний.

"Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства", - заявил директор отдела общего охвата услугами здравоохранения регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.

Партнерами ВОЗ выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.

Эта организация в мае этого года объявила, что будет рассматривать традиционные методы лечения коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедуры испытаний.