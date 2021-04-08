Врачи предупредили о «ложном коронавирусе» у детей

С приходом весны родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Речь идет о так называемой грибковой аллергии, а также о раннем поллинозе. При первых признаках простудного заболевания у детей некоторые родители начинают лечить их именно от COVID-19. Однако специалисты предупредили, что это опасно, поскольку неправильная терапия при аллергии может поспособствовать развитию астмы.

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, определить, аллергия у ребенка или нет, можно только после вовремя проведенного обследования.

Специалист отмечает, что следует оценить эпидемиологическую ситуацию: были ли случаи заражения в детском саду или школе, болел ли кто-то из тех, с кем контактирует ребенок, в последние две недели.

Медики добавили, что отличительными признаками инфекционного заболевания являются симптомы интоксикации. К ним относятся вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, иногда тошнота и рвота, повышение температуры. При аллергии даже на фоне выраженных воспалительных реакций симптомов интоксикации не бывает.