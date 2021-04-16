Ученые нашли "горячие точки" в мозгу, указывающие на признаки рака

Британские ученые обнаружили "горячие точки" в мозгу, которые могут указывать на признаки рака.

Оказалось, что существуют скопления клеток вокруг кровеносных сосудов, которые определяют места, где опухоли могут быть злокачественными, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Специалисты считают, что именно эти участки могут являться настоящими "рассадниками рака", то есть процесса, из-за которого опухоль быстро разрастается.

Предположительно, в ближайшее время ученые смогут предсказывать вероятность возникновения рака мозга.