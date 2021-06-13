Эпидемиолог назвала новые симптомы индийского штамма коронавируса

Некоторые изменения спектра основных симптомов коронавируса отмечаются из-за мутаций вируса, так, например, при индийском варианте больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2",- сказала Пшеничная.

Она пояснила, что при индийском варианте коронавируса, например, в большей степени свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта - боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха.

По свидетельствам индийских врачей по сравнению с начальным периодом пандемии у пациентов чаще стала встречаться диарея и наблюдаются микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила Пшеничная.

При этом, по сообщениям зарубежных учёных, лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку, отметила Пшеничная.