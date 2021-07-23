У перенесших коронавирус антитела могут сохраняться в крови более года

Антитела в крови у людей, перенесших коронавирус, могут обнаруживаться и спустя более чем год после заражения. К такому выводу пришли ученые из финского Национального института здравоохранения и социального развития. Результаты проведенного ими исследования опубликованы в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", - говорится в сообщении.

Участники исследования - 367 человек - перенесли коронавирус весной 2020 года, после чего не заражались повторно и за время исследования не получали вакцину от вируса.

"Хотя антитела были обнаружены у многих, их число спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода", - отметил институт.

Там указали также, что у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, антител было больше, чем у тех, у кого наблюдались только легкие симптомы. Кроме того, у всех, кто переболел тяжело, антитела сохранились и через год.

Ученые также установили, что способность антител у перенесших коронавирус блокировать новые штаммы инфекции ниже, чем при столкновении с изначальным вирусом. Особенно низкую степень защиты они дают от вариантов "бета" и "дельта".