Биолог рассказал, что коронавируса в окружающей среде все еще много

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, заявила, что постоянное тестирование усиливает контроль за распространением коронавирусной инфекции, но не сводит к нулю риск заболеть. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она напомнила об исследовании английских ученых, которые сообщили, что 2% пассажиров авиарейсов, у которых был отрицательный тест, были заражены коронавирусом. При этом среди пожилых людей отмечалось больше случаев инфицирования коронавирусом.

"Необходимо сделать вывод, что коронавируса вокруг нас намного больше, чем мы думаем. Даже в том случае, если и будут предприняты такие меры контроля, как ПЦР-тесты, то мы все равно не сможем свести все риски заражения к нулю", - рассказала Баранова.