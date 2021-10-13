Ученые сравнили течение коронавируса у детей и взрослых

Взрослые и дети в равной степени подвержены заражению COVID-19, но у детей почти в четыре раза больше шансов перенести коронавирус бессимптомно. При этом взрослые часто передают вирус другим ровесникам, в то время как дети заражаются от других детей. К таким выводам пришли исследователи из университетской больницы Льежа в Бельгии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что в рамках исследования была создана программа тестирования и отслеживания в местной начальной школе. Исследование проводилось с сентября по декабрь 2020 года, в нем приняли участие 63 ребенка и 118 взрослых.

В период наблюдения примерно равная доля взрослых и детей заразилась COVID-19. Из 63 детей, принимавших участие в исследовании, заразились 13. Среди 118 взрослых было выявлено 32 случая заражения. При этом только у четверых взрослых не наблюдалось симптомов коронавируса. Из 13 заразившихся детей симптомов не было у шести.

Отмечается, что у детей было в 3,8 раза больше шансов перенести вирус бессимптомно, чем у их учителей и других сотрудников школы. Среднее время появления симптомов у детей было нулевым, а у взрослых составило 15 дней.