Обнаружено еще одно негативное последствие COVID-19

Группа немецких ученых из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма обнаружила еще одно негативное последствие коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в статье с результатами проведенного исследования, опубликованной в репозитории bioRxiv.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2 и изучили его активность. Они пришли к выводу, что коронавирус может проникать в глаза, инфицировать фоторецепторы, а также проникать в ганглиозные клетки сетчатки.

Ученые полагают, что вирус влияет на воспалительные гены, в том числе на интерлейкин 33 (IL33), ген, который связан с острым течением COVID-19 и дегенерацией сетчатки. По их мнению, повышенная экспрессия генов - это ответ на заражение вирусом.

Исследователи уточнили, что специального лечения и медикаментов для таких состояний не требуется. Необходимо применять средства, которые направлены на блокирование ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2).