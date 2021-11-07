Доктор Мясников раскрыл смертельную ошибку при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне нередко совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов. Некоторые из них могут привести к смертельному исходу, подчеркнул медик в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников заявил, что люди часто прибегают к бесконтрольному приему нестероидных противовоспалительных препаратов и не задумываются о дальнейших последствиях. Спектр вредных воздействий от этих лекарств не сравним ни с чем. Медик раскрыл россиянам возможные осложнения: по его словам, прием таких препаратов приводит к язве желудка и кровотечению.

"У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты", - заявил доктор.

Телеведущий объяснил, что принимая такие препараты, необходимо защищать слизистую оболочку желудка - например, с помощью средства "Омепразол". Нестероидные противовоспалительные лекарства следует пить курсом, прикрывая их "Омепразолом" в минимально действующих дозах.

"Заболел сустав, выпили - прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили - прошло. И это неправильно!" - отметил Мясников.

Врач призвал не менять одно средство на другое и соблюдать рекомендации от производителя средств.