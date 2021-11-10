В BioNTech намерены вывести на рынок вакцины от рака

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer создала одну из вакцин от коронавируса, рассчитывает в течение пяти лет вывести на рынок несколько вакцин на основе мРНК от онкологических заболеваний. Об этом генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин и директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи заявили в интервью газете La Repubblica, которое было опубликовано в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас 15 противораковых вакцин проходят клинические испытания, [из них в] самой продвинутой фазе - вакцина против меланомы. Мы рассчитываем в ближайшие 5 лет вывести на рынок некоторые из них, а также другие новые вакцины, находящиеся в фазе продвинутой клинической разработки", - рассказали основатели компании.

По их словам, один из способов борьбы с раком при помощи вакцин на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты заключается в том, что они смогут "побудить иммунную систему атаковать <...> определенные части раковых клеток, которые являются общими для всех опухолей одного типа и которые не подвержены мутациям". "Таким образом, раковые клетки распознаются и уничтожаются", - резюмировали ученые.

Шахин и Тюречи также отметили, что в будущем году "рассчитывают начать клинические испытания вакцин против малярии и туберкулеза". "И мы будем продолжать нашу программу про разработке вакцины от ВИЧ", - указали они.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. Компания BioNTech занимается преимущественно разработкой методов иммунотерапии рака.