Иммунологи описали изменение числа антител через несколько месяцев после вакцины

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев описали Ura.ru, как меняется число антител через несколько месяцев после вакцинации от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Крючкова, через три месяца титр антител у вакцинированного пациента снижается втрое, а спустя шесть месяцев - в десять раз. Он отметил, что "утечка" иммунитета происходит из-за низких темпов ревакцинации, а также рассказал о проблеме, при которой изначально вакцинированные люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, не могут вовремя сделать очередную прививку, сохранив высокий уровень коллективного иммунитета.

Токарев, в свою очередь, заявил о необходимости продолжения активной программы ревакцинации ранее переболевших и вновь вакцинированных людей.

"Нам пора активно ревакцинировать, мы сейчас рискуем оказаться в положении, когда мы бежим по дистанции и не можем догнать сами себя. Если мы сейчас притормозим, то мы не просто на месте останемся, а шаг вперед, два шага назад будет. Поэтому, чтобы был шаг вперед, нужно в обязательном порядке повторную вакцинацию всеми силами реализовать через полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания", - подчеркнул медик.