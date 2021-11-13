Ученые назвали напиток, моментально снижающий артериальное давление

Одно из самых эффективных средств для снижения кровяного давления - это черный чай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Express со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперты изучали взаимосвязь между употреблением черного чая и изменениями кровяного давления в течение определенного времени. Участникам эксперимента каждый день давали по три чашки черного чая или напитка с соответствующим содержанием кофеина. Затем оценивали их показатели при поступлении в первый день, а также через три и шесть месяцев. В эксперименте участвовали как мужчины, так и женщины с повышенным систолическим артериальным давлением.

Результаты исследования показали, что чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Подобный эффект проявился в первые сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, но при этом не зависел от изначального уровня артериального давления испытуемых.