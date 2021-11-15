Ученые связали риск возникновения побочных эффектов после вакцинации со страхом

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса зависят от чувства страха пациентов. К таким выводам пришли датские ученые. Результаты исследования опубликовал журнал Psychotherapy and Psychosomatics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам профессора Орхусского университета Лене Васе, давно известно, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины, однако в ходе исследования выяснилось, что негативные ожидания людей также способствуют возникновению побочных эффектов у конкретного человека. Исследование проводилось в формате опроса пациентов об ожидаемых побочных явлениях после вакцинации и сравнении их слов с реальным положением дел после прививки.

"Если вы будете говорить людям, что у 95 процентов привившихся нет никаких побочных эффектов, вы увидите, что от них станет страдать меньше людей", - заключила специалист.

Специалист призвала больше информировать людей о свойствах вакцин и препаратов для снижения психосоматических побочных эффектов.