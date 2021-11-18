Результат испытаний комбинации вакцин «Спуник Лайт» и AstraZeneca представят в конце года

Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca появятся в конце 2021 - начале 2022 года. Об этом сообщается на сайте МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве добавили, что российско-шведское взаимодействие в области здравоохранения, в том числе в контексте противодействия пандемии COVID-19, развивается.

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca 26 июля 2021 года.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что комбинация препаратов AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала отличные результаты во время исследований в Аргентине.