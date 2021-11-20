В ВОЗ предупреждают об опасности неправильного применения антибиотиков

Занимаясь борьбой с пандемией коронавируса, нельзя забывать и о других угрозах общественному здоровью. Резистентность к антибиотикам - одна из них, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Адаптация болезнетворных микробов к лекарствам - проблема, широко распространенная в Европейском регионе ВОЗ. Каждый год в странах Европейского союза регистрируют более 670 тысяч случаев заражения бактериями, устойчивыми к антибиотикам. В результате этих заболеваний умирают примерно 33 тысячи человек. Во Всемирной организации здравоохранения призывают не злоупотреблять использованием антибиотиков, применяя их без рекомендаций врача, и не заниматься самолечением. Правильному использованию противомикробных препаратов и опасности развития устойчивости к ним посвящена Всемирная неделя, которая проходит ежегодно с 18-24 ноября.

"Пандемия COVID-19 остается острой проблемой. В то же время противодействие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения не должно отвлекать нас от борьбы и с другими угрозами здоровью. Шесть лет назад устойчивость к противомикробным препаратам была объявлена одной из основных угроз здоровью людей, и был подготовлен Глобальный план действий ВОЗ по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Несмотря на это, политики и страны до сих пор не в полной мере осознают всю серьезность проблемы", - заявил Европейский региональный директор ВОЗ доктор Ханс Клюге.