Пульмонолог назвал признаки восстановления легких

Врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак назвал Ura.ru три признака восстановления легких после их поражения - отсутствие клинических симптомов, рентгеновские снимки и дыхательные тесты.

"Первые признаки восстановления - это уход клинических симптомов болезни. Ими являются кашель, мокрота и отдышка. Они должны полностью отсутствовать у пациента. Если они сохраняются в течение долгого времени, или присоединяется свистящие дыхание, дыхание с хрипами, нужно немедленно обратиться за врачебной помощью", - рассказал специалист, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Второй признак связан с рентгенологическими изменениями в легких. Медик подчеркнул, что стоит избегать частого использования КТ диагностики. В случае ее недавнего проведения ее необходимо заменить рентгеновским снимком. По словам врача, с возрастом у человека копятся признаки перенесенных воспалительных процессов в легочной ткани.

Дыхательные тесты делятся на три составляющие. Благодаря спирометрии можно измерить объем легких. Плетизмография покажет остаточный объем. В случае его накопления в большом количестве увеличивается одышка. Диффузионный тест является способностью кислорода проходить через альвеолы и растворяться в артериальной крови и показывает, насколько альвеолы у пациентов могли пострадать.

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