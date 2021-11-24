Инфекционист назвал признаки бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомное течение коронавируса можно распознать по ряду признаков. Их назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщают "Народные новости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, в медицине существует понятие "недеферциируемые симптомы" - проявления болезни, которые человек не распознает.
"Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. А этот симптом может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции. Может возникать насморк, чихание, утомляемость. Нет бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы", - заявил Тимаков.
Он объяснил, что для самостоятельного выявления бессимптомного течения вируса нужно сравнить появившиеся признаки с обычным состоянием. Важно определить, насколько сильно болит горло или заложен нос, сказал инфекционист.
Специалист подчеркнул, что человек с бессимптомным течением коронавируса не является суперраспространителем инфекции. Такой пациент опасен только при тесном контакте, сказал Тимаков.
"Сначала у человека болезнь может протекать бессимптомно и малосимптомно, а через неделю пациент может попасть в больницу в тяжелом состоянии", - подчеркнул он.
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