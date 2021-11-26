"Биокад" получил патент на вакцину от COVID-19

Российская компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Роспатенте.

"Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент № 2760301 на вакцину от COVID-19", - сказал собеседник агентства.

"В рамках одного патента на изобретение предоставляется комплексная охрана вакцины - запатентовано как средство профилактики от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, его отдельные компоненты, так и его использование в способе индукции специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Комплексный подход обеспечивает конкурентоспособность отечественной разработки как на российском, так и на зарубежном рынках при условии, что она будет также запатентована за границей", - сказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, слова которого передает пресс-служба.