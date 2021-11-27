Эпидемиолог объяснил возникновение 32 мутаций у нового штамма

С течением времени штаммы коронавируса приобретают все больше мутаций, поскольку вирус стремится стать более заразным, обходить иммунную систему и размножаться в течение более длительного времени.

Так появление 32 мутаций в новом штамме коронавируса, названном "омикрон", объяснил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В беседе с "Лентой.ру" эпидемиолог отметил, что на данный момент неизвестно, превосходит ли данная разновидность COVID-19 по какому-то из этих критериев дельта-штамм, который сейчас является доминирующим в мире. Поэтому делать выводы о том, насколько опасен новый штамм, преждевременно.