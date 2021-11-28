Доктор Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников высказался о новом штамме коронавируса. Очередная мутация выявленного в декабре 2019 года в Ухани SARS-CoV-2 была обнаружена на этой неделе в Южной Африке и получила название Омикрон в честь 15-й буквы греческого алфавита, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Очередная маркировка очередной мутации коронавируса. Вроде только началось с Альфы-1, а уже Омикрон-15! (Помните, я писал - одна мутация раз в два-три месяца?!)

Очередная угроза человечеству. Причем и правда не ясно, само рассосется или рванет по всему свету?! Только это совершенно не важно! Или этот, или следующий - помните, каждые два-три месяца!

Проблема не в перекрытии границ (хотя на какое-то недолгое время эта мера может сдержать, но месяц-два, не более). Проблема в том, что промедление в тройной вакцинации групп риска реально "рождает чудовищ" внутри границ, ладно бы извне!

Вирус мутирует, как и положено любому вирусу, и выживает тот вирус, который распространяется быстрее всего среди носителей. При этом смертность его возрастать особенно не должна, иначе распространение вируса приведет к исчезновению его же среды обитания.

Я это все к чему: в греческом алфавите 27 букв (кстати, далеко не все мутации заслуживают букв - многие только цифр, буквами обозначаются клинические значимые). Значит, этих греческих букв хватит еще на 6-10 месяцев...

Если посмотреть трезво, без громких заголовков СМИ, то все идет как идет. Коронавирус прокатится по планете с мутациями и не по одному кругу, как циркулируют множество других вирусов. Проблема в термине "новый": коллективный иммунитет - это процесс ассимиляции нового вируса в человеческой популяции. Или вы думаете, что вот, конец света и мы все умрем?! Да нет, не сегодня и не из-за коронавируса...

Звоночек сегодняшней информации: Омикроном заболели полностью вакцинированные люди. Вечная история - средства защиты стимулируют средства нападения. Вечная история борьбы с инфекциями, ничего нового. Пример - грипп, история антибиотикотерапии и прочее. Борьба с новым коронавирусом должна постепенно уйти из общественно-политической плоскости в медицинскую проблему. Как туберкулез, СПИД, гепатиты, малярия, пневмококковые инфекции, тот же грипп. Разработка новых вакцин, поиск противовирусных препаратов, спокойная, но настойчивая санпросветработа.

Посмотрите, что уже много лет назад я писал в предисловии к своей книге про инфекции ("Свой - чужой"). И оказался прав. Сейчас мы должны принять правильную линию поведения. Мир не изменился, все идет своим естественным путем. Только надо чуть-чуть смотреть вперед и посчитывать последствия. Итак, цитата: "Повышенный холестерин, стоит ли принимать статины, диабет, боли в спине и суставах, мигрень, БАДы, гомеопатия, стволовые клетки, судороги ног и многое, многое другое интересует вас, и обо многом вы имеете свое представление. И как-то постепенно обрисовалась своего рода "слепая зона" ваших интересов - инфекции... Дальше вопросов "вредны ли прививки?" и "нужны ли антибиотики" мы обычно не заходим. Почему? Все об этом знаем? Или решили, что инфекции - это проблема прошедшего времени и в 21-м веке о ней и говорить нечего? Ах, как хорошо, если бы это было так!!! Кардиологи и онкологи с плохо скрываемой гордостью спорят, чьи болезни выкашивают больше людей, психиатры неожиданно поднажали и стали всех обходить числом нетрудоспособных в результате депрессий, и как-то никто не замечает, что спор этот происходит на крышке пороховой бочки с дымящимся фитилем и надписью "инфекции" на боку!

Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели... и расслабились!

Меня с детства возмущали сцены из фильмов, когда благородный главный герой, повергнув врага, поворачивается к нему спиной и уходит. А он, гад, приподнимается на одной руке и целится главному герою в спину! Как я возмущался: "Ну что же ты его не добил!"

А наш враг уже не приподнимается - встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным кольтом в кобуре..." - написал Мясников в своем телеграм-канале.