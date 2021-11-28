Названы главные признаки заражения штаммом «омикрон»

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР, практикующий врач Анжелик Кутзе рассказала о первых и основных признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, пациенты жалуются на предельную усталость, угнетенность и сильную головную боль. При этом повышенная температура и боль в горле встречалась только у одного или двух человек среди нескольких десятков зараженных. Также у инфицированных новым штаммом не падал уровень кислорода в крови.

Кутзе отметила, что никто из больных не был госпитализирован.

"Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома", - рассказала специалист.

Она добавила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. Медик выяснила, что больше половины пациентов не были вакцинированы.

Ранее на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19 B.1.1.529, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса, а также выдвинула гипотезу происхождения штамма.

"Омикрон" уже выявили в нескольких европейских странах - в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.

Фото: Maxim Shemetov/Reuters