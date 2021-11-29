Перенесшие COVID-19 могут заболеть новым штаммом «омикрон»

Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) заявили, что у ранее переболевших COVID-19 увеличивается риск повторного заражения при контакте с новым вариантом вируса "омикроном", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметили в ВОЗ, более подробная информация появится "в ближайшие дни и недели".

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 под названием "омикрон", который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.