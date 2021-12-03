Врач назвала основные противопоказания к вакцинации против COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала в разговоре с "Лентой.ру" основные противопоказания к вакцинации против COVID-19, передает Day.Az.

"Основными противопоказаниями являются любые хронические заболевания в стадии обострения, например, декомпенсация сахарного диабета или какие-то аутоиммунные процессы в состоянии декомпенсации. Сейчас обострились - нужно идти к доктору, доктор стабилизирует состояние, после этого можно колоться", - рассказала врач.

Также, по словам Ярцевой, нежелательно прививаться при ОРВИ, остром бронхите и ангине, сначала необходимо выздороветь, а спустя две недели можно ставить вакцину.

"Аллергии не являются противопоказанием, если это не в момент обострения, той же самой бронхиальной астмы или какого-нибудь атопического дерматита. Обострение - стабилизировали и пожалуйста, потому что сама по себе вакцина не аллергенна. Если, конечно, были в анамнезе указания на то, что на введение любой вакцины у человека развивалась анафилактическая реакция - это считается противопоказанием", - рассказала Ярцева.

Врач отметила, что каждый случай индивидуален, и всегда необходима консультация специалиста. "Если вас тревожит состояние, у вас есть вопросы, приходите, с доктором выявляете, если есть хронический процесс в стадии обострения, вы его сначала купируете, а потом уже колите. Противопоказаний очень мало", - заключила она.