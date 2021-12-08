https://news.day.az/medicine/1412969.html В Британии назвали необычный симптом заражения «омикроном» у детей
В Британии назвали необычный симптом заражения «омикроном» у детей
Британский врач Дэвид Ллойд рассказал в эфире телеканала Sky News об отличительном симптоме инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" у детей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, если раньше высыпания на коже наблюдались у незначительного числа пациентов с коронавирусной инфекцией, то теперь "до 15% детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".
Он отметил, что медики с каждым днем все больше узнают о новом варианте SARS-CoV-2, и выразил надежду, что "омикрон" будет менее "смертоносен", чем "дельта".
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