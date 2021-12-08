В Британии назвали необычный симптом заражения «омикроном» у детей

Британский врач Дэвид Ллойд рассказал в эфире телеканала Sky News об отличительном симптоме инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" у детей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, если раньше высыпания на коже наблюдались у незначительного числа пациентов с коронавирусной инфекцией, то теперь "до 15% детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".

Он отметил, что медики с каждым днем все больше узнают о новом варианте SARS-CoV-2, и выразил надежду, что "омикрон" будет менее "смертоносен", чем "дельта".