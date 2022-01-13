Сколько человек может заразить носитель "омикрона"?

Штамм коронавируса "омикрон" может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Такое мнение в четверг выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу "Москва-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу", - сказал он.

Болибок подчеркнул, что "омикрон" превзошел корь по контагиозности. "До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся", - отметил он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах.