Симптомы "омикрона" у детей

Новый штамм коронавируса "омикрон" у детей чаще всего проявляется симптомами бронхиолита - воспалением мелких бронхов, что может привести к дыхательной недостаточности, пневмонии. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на педиатра Европейского медицинского центра (ЕМС) Елену Тысячную, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, у детей, которые заразились этим видом коронавируса, дыхание свистящее, шумное, выдох - удлиненный, могут возникнуть приступы удушья, часто появляется малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

В ряде случаев при заражении как "омикроном", так и "дельтой", бывают рвота и понос. Температура тела достигает 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений.