https://news.day.az/medicine/1428537.html Названа главная опасность омикрона
Названа главная опасность омикрона
Главной опасностью омикрон-штамма коронавируса является то, что его симптомы схожи с обычной простудой. Из-за этого заболевшие люди не могут своевременно выявить COVID-19. Такой подвох назвал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это омикрон. Люди думают, что это фарингит прицепился либо ангина началась, либо острый ринит? и не думают об омикроне", - объяснил российский врач.
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