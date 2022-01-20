Названа главная опасность омикрона

Главной опасностью омикрон-штамма коронавируса является то, что его симптомы схожи с обычной простудой. Из-за этого заболевшие люди не могут своевременно выявить COVID-19. Такой подвох назвал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это омикрон. Люди думают, что это фарингит прицепился либо ангина началась, либо острый ринит? и не думают об омикроне", - объяснил российский врач.