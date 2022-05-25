Загрязнение воздуха связали с тяжелым течением COVID-19

Загрязнение воздуха связано с более тяжелым течением COVID-19, выяснила международная команда ученых при участии специалистов Торонтского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале CMAJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали сведения обо всех переболевших COVID-19 жителях Онтарио - более 151 тыс. человек. Изучив распространение в воздухе мелких твердых частиц (PM 2,5), диоксида азота (NO2) и приземного озона (O3), исследователи обнаружили, что при более высокой их концентрации состояние пациентов ухудшалось.

"Мы заметили, что люди с COVID-19, проживавшие в районах Онтарио с более высоким уровнем общих загрязнителей воздуха (PM 2,5, NO2 и O3), имели повышенный риск госпитализации в отделение интенсивной терапии, даже если уровень загрязнения воздуха был относительно низким", - сообщили авторы работы.

Кроме того, при хроническом воздействии O3 был повышен риск гибели от COVID-19.

Полученные результаты подтверждают сведения, собранные ранее в других странах, отмечают ученые. Однако предстоит изучить конкретные механизмы, через которые загрязняющие вещества способны повлиять на течение болезни.