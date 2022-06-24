https://news.day.az/medicine/1473709.html Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, чем предполагалось - исследование
Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, чем предполагалось - исследование
Вирус оспы обезьян, возможно, начал мутировать быстрее, чем изначально предполагалось. Об этом сообщает издание Financial Times и приводит исследование ученых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам экспертов, речь о прогнозах по распространению вируса от человека к человеку.
"[Вспышка] вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вирусов", - уточняется в материале газеты.
В работе подчеркивается, что неожиданным был факт такого большого количества мутаций в вирусе оспы обезьян текущего года.
Группе исследователей удалось установить порядка 50 мутаций.
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