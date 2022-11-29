Врач предупредила о вреде горячей пищи

Организм не испытывает потребности постоянно употреблять горячую пищу, в идеале вся еда должна быть не выше нормальной температуры тела человека. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если у человека нет возможности есть горячий суп каждый день, то можно обойтись и без него. Лучше всего, если любая пища будет комнатной температуры и не горячее, чем температура тела человека. В некоторых случаях излишне горячая еда может спровоцировать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Это раздражающий фактор для слизистой ЖКТ при некоторых воспалительных состояниях. Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми сталкиваются с различной температурой продуктов питания. Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка", - объяснила врач.

Также лучше отказаться от слишком холодной еды, однако здоровому человеку она не принесет вреда. Внимательно к температуре пищи нужно относиться в пожилом возрасте.