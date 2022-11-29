Врач предупредил о негативном влиянии смартфона на внешность

Длительное использование смартфона чревато головными болями, образованием морщин и появлением второго подбородка. Об этом в беседе с "Известиями" 29 ноября предупредил пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины "Время Красоты" Рашид Велиханов, передает Day.Az.

Как отметил эксперт, на корпусе телефона находится в 10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Таким образом, при использовании гаджетов есть риск загрязнить кожу лица, в результате чего могут появиться прыщи, раздражения и высыпания. Поэтому рекомендуется постоянно протирать телефон антисептическими средствами.

Кроме того, при пользовании телефоном люди часто наклоняют голову под углом 45 градусов, из-за чего могут возникнуть морщины в подбородочной области. Это явление также называют техно-шеей (Tech nec), отметил хирург.

"Цифровое излучение Led дисплея телефона после 22:00 нарушает гормональный переход в ночное время. Нарушается выработка "гормонов молодости", таких как мелатонин и соматотропин. В следствии чего возникает "цифровое старение", при котором повышается чувствительность, потеря тургора кожи и снижение местного иммунитета", - предостерег Велиханов.

Он указал, что использование телефона с наклоненной шеей на протяжении более трех часов может привести к головной боли, морщинам, изменению овала лица, а также появлению так называемых брылей и второго подбородка.

Как уточнил специалист, на начальных этапах такого рода нарушений состояние кожи можно улучшить при помощи косметологии - как инъекционных, так и аппаратных методов омоложения.

"Но так как люди не перестают пользоваться гаджетами, влияние их на кожу постоянное, и в итоге, когда уже косметология бессильна, пациенты обращаются к нам, пластическим хирургам. Мы, в свою очередь, уже путем выполнения эстетических оперативных вмешательства восстанавливаем измененные мягкие ткани лица, шеи. В итоге можно сказать, что пользование гаджетами в короткое время не испортит вашу внешность, но чем больше мы пользуемся гаджетами, тем большее влияние будут оказывать на процессы старения", - резюмировал Велиханов.