Позитивная новость ВОЗ в связи с оспой обезьян

Число случаев заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование для оспы обезьян) снизилось в мире с августа текущего года на 90%. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глобальная вспышка mpox продолжает уменьшаться. На прошлой неделе поступили сообщения о менее чем 620 случаях, и это более чем на 90% меньше по сравнению со временем пиковых значений в августе, - сказал он. - <...> большинство случаев [было зафиксировано в] Латинской Америке".

Гендиректор напомнил, что "ранее на этой неделе ВОЗ объявила, что будет использовать название mpox в качестве синонима оспы обезьян". При этом "оба наименования будут использоваться в течение одного года, тогда как использование названия "оспа обезьян" будет постепенно прекращено".

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, с 1 января по 27 ноября в 110 государствах было зарегистрировано 81 107 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения mpox. Умерли 55 человек. В 71 стране за 21 день не было новых случаев инфицирования. Больше всего заразившихся с начала года выявлено в США (29 001). Далее следуют Бразилия (9 905), Испания (7 405), Франция (4 107), Колумбия (3 803), Великобритания (3 720), Германия (3 672), Перу (3 444), Мексика (3 292) и Канада (1 449). Подавляющее большинство заразившихся (96,9%) - это мужчины в возрасте от 29 до 41 года.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От mpox нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.