Найдены четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями COVID-19

Генетические маркеры, связанные с неврологическими проблемами при COVID-19, обнаружили специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Уфимского университета науки и технологий. Новые данные позволят разработать клинические тесты для выявления групп риска таких осложнений среди больных COVID-19. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Минобрнауки, передает Day.Az.

Ученые проанализировали геном 336 добровольцев возрастом 18-25 лет, перенесших COVID-19 в легкой или средней форме и столкнувшихся с неврологическими симптомами. Сильная головная боль, проблемы с памятью и сном, потеря обоняния, расстройство вкуса, беспокойство и депрессия проявились во время заболевания или после выздоровления и сохранялись около года.

В результате было найдено четыре гена, активность которых предсказывает появление этих осложнений.

Один из них (FURIN) обеспечивает более тесное взаимодействие рецепторов клеток человека с самим коронавирусом, что говорит об изначальной более высокой восприимчивости к инфекции COVID-19.

Второй (NR1H2) участвует в регуляции воспалительных процессов, поэтому непосредственно связан с проявлением неврологических симптомов при заболевании легкой и средней степени тяжести.

Третий и четвертый (SLC6A20, FYCO1) связанны с метаболическими процессами в нервной ткани и секрецией противовоспалительных цитокинов, поэтому они напрямую связаны с долгосрочными неврологическими осложнениями после COVID-19.

"Генетические варианты, которые мы обнаружили, помогут другим исследователям неврологических последствий COVID-19 расширить свой анализ и в последующем определить механизмы и биологические процессы, приводящие к таким осложнениям", - рассказал "Газете.Ru" кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра вычислительной биологии СПбПУ, руководитель лаборатории нейрокогнитивной геномики УУНиТ Александр Канапин.

Во многих мировых исследованиях уже было доказано, что генетический статус человека существенно влияет на восприимчивость к заболеванию и тяжесть его протекания. Найденные гены помогут прогнозировать течение заболевания у конкретных пациентов, и, соответственно, сразу назначить правильное лечение.