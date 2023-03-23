Профессор из США проведёт 100 дней под водой

Профессор из Университета Южной Флориды Джозеф Дитури, известный в Сети как Dr. DeepSea, собирается провести под водой 100 дней. Его цель - выяснить, как подводная жизнь влияет на человеческий организм. Эксперимент начался 1 марта и продлится до 9 июня, пишет Smithsonian Magazine, передает Day.Az.

С начала марта 55-летний учёный находится в отеле "Подводный Домик Жюля", который расположен у побережья Флориды (США) на глубине около 9 метров под поверхностью Атлантического океана.

"Человеческое тело никогда не находилось под водой так долго, поэтому за мной будут внимательно наблюдать специалисты. В ходе исследования я планирую изучить воздействие подводного повышенного давления на мой организм. Моя гипотеза заключается в том, что от этого моё здоровье улучшится".

Поскольку учёный будет жить в условиях повышенного давления, есть надежда, что это может увеличить его продолжительность жизни и предотвратить болезни, связанные со старением, сообщили в университете. Такая возможность вытекает из исследования Дитури, которое продемонстрировало потенциально положительный эффект такой практики на жизнеспособность клеток.

Он также хочет проверить на практике пользу гипербарической оксигенации (ГБО). Это метод насыщения человека кислородом под высоким давлением в лечебных целях. Условия для этого идеальные: чтобы в его временное жилище не попадала вода, в пространство постоянно закачивается воздух. В результате давление в помещении становится примерно в 1,6 раза выше, чем на поверхности.

При успехе эксперимента Дитури сможет установить новый мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой. Сейчас он составляет 73 дня.