Искусственный интеллект защитит роботов-хирургов от атак хакеров

Это роботы-манипуляторы, которыми медики могут удаленно управлять из любой точки планеты. Так можно спасти пациента в особо сложных условиях: в полевом госпитале или даже в космосе.

Разработка обеспечит безопасность таких систем, защитит ее от хакерских атак или разрыва соединения. В случае ЧП программа способна остановить операцию или завершить ее без участия человека.