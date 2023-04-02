https://news.day.az/medicine/1551811.html Искусственный интеллект защитит роботов-хирургов от атак хакеров - ВИДЕО
Искусственный интеллект защитит роботов-хирургов от атак хакеров - ВИДЕО
Искусственный интеллект поможет хирургам во время дистанционных операций. Российские ученые создали уникальную архитектуру безопасности для электронных телеоперационных систем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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