Искусственный интеллект защитит роботов-хирургов от атак хакеров
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Искусственный интеллект поможет хирургам во время дистанционных операций. Российские ученые создали уникальную архитектуру безопасности для электронных телеоперационных систем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это роботы-манипуляторы, которыми медики могут удаленно управлять из любой точки планеты. Так можно спасти пациента в особо сложных условиях: в полевом госпитале или даже в космосе. 

Разработка обеспечит безопасность таких систем, защитит ее от хакерских атак или разрыва соединения. В случае ЧП программа способна остановить операцию или завершить ее без участия человека.