Найден новый показатель здоровья сосудов

Ученые нашли новый показатель крови, который позволяет предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня холестерина. Исследование опубликовано в журнале Circulation Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили сахарное "покрытие" иммуноглобулинов G (IgG) у людей. Белки IgG - компоненты иммунной системы, они связаны с хроническим воспалением и с защитой от инфекций. Предыдущие исследования показали, что воспаление - важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В новой работе ученые выяснили, что характер покрытия белка IgG сахарными остатками позволяет предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта независимо от уровня холестерина в крови.

Исследование может лечь в основу ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Также IgG N-гликаны, то есть прикрепленные к белку IgG сахара, могут стать мишенями для новых средств профилактики атеросклероза.

"Наши результаты представляют собой многообещающий и недооцененный новый биомаркер, который имеет большой потенциал для стратификации риска, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диагностики и лечения", - заключили ученые.

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