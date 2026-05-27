Названо скрытое последствие инфаркта для мозга

Ученые Оттавского университета выяснили, что инфаркт миокарда может вызывать воспалительные процессы в головном мозге и повышать риск депрессии, тревожных расстройств и когнитивных нарушений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Авторы работы обнаружили, что после сердечного приступа в организме резко возрастает уровень метилглиоксаля - токсичного побочного продукта обмена веществ. Это соединение способно проникать в ткани мозга и накапливаться в областях, отвечающих за память, эмоции и мышление.

По данным исследования, метилглиоксаль запускает воспалительные реакции и повреждение нервных клеток. Ученые считают, что именно этот механизм может частично объяснять, почему после инфаркта у пациентов значительно возрастает риск психических и неврологических осложнений.

Исследователи отмечают, что после перенесенного инфаркта вероятность развития депрессии и тревожных расстройств увеличивается почти втрое. Кроме того, пациенты с подобными нарушениями чаще сталкиваются с повторными сердечно-сосудистыми событиями и имеют более высокий риск смертности.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили изменения сразу в нескольких отделах мозга после сердечного приступа. По их словам, хроническое воспаление и накопление токсичных метаболитов могут в долгосрочной перспективе повышать риск ухудшения памяти и развития деменции.

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты указывают на тесную связь между сердечно-сосудистой системой и состоянием мозга. По их мнению, последствия инфаркта могут выходить далеко за пределы повреждения сердечной мышцы.

В рамках исследования ученые также разработали экспериментальный пептид, способный связывать метилглиоксаль и снижать его токсическое воздействие на клетки. Сейчас препарат рассматривается как потенциальное средство для защиты мозга после инфаркта, и в дальнейшем его планируют протестировать в новых исследованиях.